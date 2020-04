Realme 6 pronto al debutto in Italia con prezzi da 229,99 Euro

Il nuovo Realme 6 è pronto per fare il suo debutto sul mercato italiano. Il nuovo mid-range, che punta a diventare uno dei nuovi punti di riferimento del settore degli smartphone tra 200 e 300 Euro, è acquistabile su Amazon Italia con consegne in programma a partire dal prossimo 16 aprile.

Per chi fosse interessato all’acquisto del nuovo Realme 6, segnaliamo che le varianti disponibili sono tre:

4/64 GB disponibile a 229,99 Euro

4/128 GB disponibile a 269,99 Euro

8/128 GB disponibile a 299,99 Euro

Tutte le varianti del nuovo Realme 6 sono disponibili con modalità d’acquisto “venduto e spedito da Amazon” con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita. Al momento, le colorazioni acquistabili sono la Comet Blue e la Comet White che, per ora, sono le uniche colorazioni previste per l’Italia.

Lo smartphone, ricordiamo, monta un display LCD da 6.5 pollici con refresh rate di 90 Hz, risoluzione Full HD+ e foro per la camera anteriore. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek G90T supportato da una batteria da 4.300 mAh. Il device ha quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 64 Megapixel, un sensore grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 5 Megapixel, uno per le macro e uno per la profondità di campo.

Ecco i link per l’acquisto del nuovo Realme 6.