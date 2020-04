Redmi Note 9 e Note 9 Pro ufficiali: ecco le specifiche tecniche complete

Oltre al Redmi Note 9S, mid-range già disponibile da alcune settimane in Europa ed acquistabile su Amazon a partire da circa 200 Euro, Xiaomi ha svelato oggi i nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro. I due nuovi smartphone arriveranno sul finire del mese di maggio con prezzi non ancora annunciati in via ufficiale.

Il Redmi Note 9 ha un display da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e foro per la camera anteriore. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Helio G85 che sarà supportato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage oppure da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria ha una capacità di 5.020 mAh mentre il comparto fotografico comprende quattro camere posteriori con sensore principale da 48 Megapixel.

Il Redmi Note 9 Pro, invece, riprende lo stesso display e la stessa batteria della versione precedente ma ha lo Snapdragon 720G abbinato a 6/64 GB o 6/128 GB di RAM e storage. Il comparto fotografico ha quattro fotocamere con un sensore principale da 64 Megapixel. Sia il Redmi Note 9 che il 9 Pro hanno Android 10 con MIUI e possono contare sul chip NFC assente sul Redmi Note 9S.

In attesa del debutto dei nuovi smartphone presentati oggi, ecco le migliori offerte per il Redmi Note 9S.