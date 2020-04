Redmi Note 9S già in offerta a meno di 200 Euro su Amazon

Il nuovo Redmi Note 9S punta subito a conquistare il titolo di miglior smartphone a meno di 200 Euro. Il nuovo mid-range di Redmi, infatti, è acquistabile in offerta su Amazon Italia a partire da appena 197 Euro. L’offerta riguarda tutte e tre le colorazioni dello smartphone (Aurora Blue, White Glacier e Grigio interstellare) nella variante con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno.

Da notare, inoltre, che il Redmi Note 9S in offerta è venduto da Xiaomi Smartphone Store e spedito da Amazon con consegne previste per la prossima settimana (ricordiamo che su alcuni prodotti non sono disponibili le consegne rapide per via dell’emergenza sanitaria in corso).

Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Ricordiamo che il Redmi Note 9S può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 720G e su di un display LCD da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ e foro. Lo smartphone ha una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, ed una batteria da 5020 mAh. Il sistema operativo è Android 10 con MIUI.

Per chi vuole risparmiare qualcosa c’è anche la possibilità di acquistare il Redmi Note 8T 4/64 GB a 150 Euro circa.