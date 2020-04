Samsung Galaxy A21s: in arrivo un nuovo entry level con un’ottima batteria

Samsung prepara il lancio del nuovo Samsung Galaxy A21s, nuovo smartphone di fascia bassa che sarà, di fatto, un’evoluzione diretta del recentissimo Galaxy A21. Lo smartphone in questione è protagonista oggi delle prime indiscrezioni sulla sua scheda tecnica in vista di un possibile debutto atteso per le prossime settimane.

Il nuovo Samsung Galaxy A21s riprenderà il display HD+ da 6.5 pollici del Galaxy A21 ma potrà contare su di una batteria con capacità di 5000 mAh (A21 si ferma a 4.000 mAh). Non ci sono informazioni su altre specifiche come il SoC mentre per quanto riguarda dotazione di RAM e storage il nuovo A21s dovrebbe presentare una configurazione con 3/64 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo Samsung Galaxy A21s dovrebbe registrare un netto passo in avanti rispetto ad A21 con un sensore principale da 48 Megapixel supportato da una grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel.

A completare la scheda tecnica troveremo un sensore di impronte digitali, il chip NFC e un jack audio oltre al sistema operativo Android 10 con ONE UI. Ulteriori aggiornamenti sul device arriveranno nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutte le novità sul progetto e sugli altri smartphone di casa Samsung.