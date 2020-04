Samsung Galaxy A50: prende il via il rollout dell’aggiornamento ad Android 10

In queste ore, Samsung ha finalmente avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per il Samsung Galaxy A50, il mid-range dello scorso anno che è stato uno degli smartphone più venduti degli ultimi mesi. Al momento, il rollout dell”atteso aggiornamento è partito solo in alcuni mercato dell’est Europa ma nel giro di pochi giorni anche i modelli italiani del Samsung Galaxy A50 dovrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento.

Il nuovo update porta con sé Android 10 e la nuova One UI 2.0, già disponibile sui top di gamma S20, sugli ex top di gamma S10 e Note 10 e su diversi mid-range. Da notare, inoltre, che l’aggiornamento introduce anche le patch di sicurezza di aprile 2020. In attesa di ulteriori conferme, possiamo ipotizzare che già entro la fine della settimana i primi utenti italiani potranno registrare l’arrivo del pacchetto d’aggiornamento da scaricare via OTA (per verificare la disponibilità basta andare in Impostazioni e poi nella sezione Aggiornamenti).

Segnaliamo, inoltre, che dal link in firma, grazie al database di Sammobile, è possibile procedere con il download e l’installazione manuale del firmware dell’aggiornamento ad Android 10 per il Samsung Galaxy A50. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo aggiornamento.

Ricordiamo che in Italia è disponibile da alcuni mesi il nuovo Galaxy A51: