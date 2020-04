Samsung Galaxy A51 e A71: svelate ufficialmente le versioni 5G

Dopo i tanti rumors delle scorse settimane, Samsung ha svelato in via ufficiale le versioni 5G di Samsung Galaxy A51 e A71. I due mid-range si trasformano in smartphone 5G potendo contare su diverse novità per quanto riguarda la scheda tecnica a partire dall’adozione del nuovo SoC Exynos 980, il chipset con supporto al 5G sviluppato da Samsung per la fascia media del mercato smartphone.

Sia il Samsung Galaxy A51 che il Galaxy A71 in versione 5G possono contare su di un display Super AMOLED di tipo Infinity-O con risoluzione Full HD+. Per quanto riguarda la diagonale, A51 ha un display da 6.5 pollici mentre A71 arriva sino a 6.7 pollici. Entrambi gli smartphone hanno 128 GB di storage interno mentre la memoria RAM sarà da 6 o 8 GB, in base al mercato di commercializzazione. Per quanto riguarda la batteria, invece, entrambi gli smartphone avranno un’unità da 4.500 mAh.

Molto simile anche il comparto fotografico. Il Samsung Galaxy A51 potrà contare su di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 5 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. Il Galaxy A71 avrà un sensore principale da 64 Megapixel e riprenderà gli altri sensori di A51. Lato software troviamo Android 10 con One UI 2.0.

Per ora non sono ancora stati rivelati dettagli su prezzo e data di uscita.