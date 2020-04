Samsung Galaxy A6+ sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 10!

Arriva un’ottima notizia per tutti i possessori di un Samsung Galaxy A6+: il medio gamma, lanciato ormai sul mercato due anni fa (nella primavera del 2018), in queste ore ha cominciato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10. Tempistiche pienamente rispettate, quindi, considerato che ad inizio anno era partito il programma beta per questo modello.

Samsung, peraltro, si sta confermando particolarmente attenta sul fronte aggiornamenti software in questi mesi, e il fatto che il secondo major update arrivi su un device così datato, quando altri produttori arrancano sui loro top di gamma, la dice lunga.

Per il momento il roll out è stato segnalato in Polonia dove ha toccato i dispositivi no-brand. La build in questione è la A605FNXXU5CTC8 e nel changelog ufficiale sono elencate le novità più rilevanti dell’aggiornamento ad Android 10 e, contestualmente, alla One UI 2.0 (tanto per citarne alcune: dark mode attivabile di default, nuove gesture, app Fotocamera rinnovata…). Prima che la notifica via OTA arrivi anche sulle unità in circolazione in Italia potrebbe volerci ancora qualche giorno, se non settimane: è per questo motivo che i più esperti di voi potrebbero provare ad installare manualmente il nuovo firmware, tramite Odin e dopo averlo scaricato da questa pagina. Sono inoltre distribuite anche le patch di sicurezza Android relative al mese di marzo.

Samsung Galaxy A6+ è in vendita su Amazon, ecco il link: Samsung Galaxy A6+ Smartphone, 32 GB Espandibili, Dual Sim, Versione Italiana, 2018, Nero