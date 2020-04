Samsung Galaxy M21 è ufficiale in Italia, battery-phone a 229 euro

A poco meno dalla sua presentazione, Samsung Galaxy M21 fa il suo approdo ufficiale anche in Italia. Come molti di voi ricorderanno, parliamo di uno smartphone che fa dell’ottima batteria e dell’interessantissimo prezzo i suoi punti di forza. A proposito, è stata ufficializzata anche la quotazione per il mercato italiano, ma andiamo con ordine.

Samsung Galaxy M21 è caratterizzato da un design pulito, con schermo AMOLED da 6.4 pollici in Full HD+ con notch a goccia e buona ottimizzazione delle cornici frontali. A bordo trova spazio l’Exynos 9611, accompagnato da 4/6 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage interno.

Interessante anche il comparto multimediale: sul retro sono posizionate tre fotocamere con sensore principale da 48 MP, mentre la selfie-cam ha una risoluzione di 20 MP. Detto di Android 10 out of the box con personalizzazione One UI 2.0 e della funzionalità Game Booster per gli amanti del gaming, passiamo alla batteria, da 6.000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 15 W. Insomma, viste anche le specifiche del display, si preannuncia un’autonomia da guinness dei primati.

Samsung Galaxy M21 potrà essere acquistato in Italia a partire da fine aprile, sia sullo shop ufficiale del produttore coreano che su Amazon. Costerà 229 euro e sarà disponibile nelle colorazioni nera, verde e blu.