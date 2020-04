Samsung Galaxy Note 10 Lite: in offerta al prezzo più basso di sempre

Tra le migliori offerte Amazon del giorno segnaliamo la promozione che vede come protagonista l’ottimo Samsung Galaxy Note 10 Lite, attuale “entry level” della gamma Note di Samsung che permette di sfruttare la S-Pen e tutte le sue funzionalità ad un prezzo decisamente più basso rispetto a quello di Note 10 e Note 10+.

Oggi, il Samsung Galaxy Note 10 Lite, che ricordiamo è disponibile in Italia dallo scorso gennaio, è disponibile ad un prezzo di 499 Euro risultando, quindi, decisamente interessante per chi non vuole spendere le cifre, molto più elevate, richieste oggi per i top di gamma della casa coreana.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite in offerta è “venduto e spedito da Amazon” . Ecco il link alle offerte del giorno per lo smartphone.

Ricordiamo che il Note 10 Lite può contare su di un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e sul supporto del SoC Exynos 9810 con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Lo smartphone ha una batteria da 4500 mAh e può contare sul supporto Dual SIM, su di una tripla fotocamera posteriore e sul sistema operativo Android 10 con One UI. La S-Pen è inclusa nel prezzo.