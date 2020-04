Samsung Galaxy Note 10 Lite sta ricevendo la One UI 2.1!

Aggiornamento importante per Samsung Galaxy Note 10 Lite che, da qualche ore, sta cominciando a ricevere la nuova versione dell’interfaccia proprietaria, la One UI 2.1, ovviamente basata su Android 10. Si tratta di una notizia che indirettamente coinvolge anche il Galaxy Note 9: proprio questa mattina vi parlavamo dell’apertura da parte del supporto tecnico del produttore coreano che si era detto possibilista sull’arrivo della One UI 2.1 sul top di gamma del 2018.

Ebbene, vale la pena ricordare che Samsung Galaxy Note 10 Lite vanta un hardware parecchio simile all’illustre predecessore ed è quindi l’ulteriore dimostrazione che le “limitazioni tecniche” di cui si era parlato in realtà possono essere superate.

L’aggiornamento in questione porta con sé la build N770FXXU2BTD4 e le patch di sicurezza Android relative a questo mese di aprile. Per il momento i primi feedback arrivano da Emirati Arabi e Spagna ma il roll out non impiegherà troppo prima di coinvolgere anche gli utenti italiani di Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Ricordiamo che sono tante le novità previste dalla One UI 2.1, molte delle quali concentrate nel comparto fotografico (funzioni Single Take, Selfie Zone, registrazione Pro) senza dimenticare Quick Share e Music Share per una condivisione ancora più agevole tra device Samsung.

