Samsung Galaxy Note 8, in distribuzione le patch di aprile

Samsung ha portato le patch di sicurezza Android di aprile 2020 già su diversi suoi dispositivi nei giorni scorsi. Oggi tocca anche a Samsung Galaxy Note 8, top di gamma di fine 2017 che quindi riesce ad anticipare anche i Google Pixel (che riceveranno l’update da lunedì, come da consuetudine).

Il nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy Note 8, che per tutto l’anno dovrebbe continuare a ricevere update mensili per poi passare a quelli trimestrali nel 2021, è in roll out in Germania: la build è identificabile con la sigla N950FXXSADTC4 e nel changelog ufficiale non vengono segnalate ulteriori novità, com’è normale che sia.

Il rilascio del nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy Note 8 con le patch di sicurezza di aprile dovrebbe poi coinvolgere i modelli italiani nel giro di qualche ora, al massimo entro il fine settimana. Chi non vuole attendere oltre, può scaricare qui il firmware e installarlo poi manualmente usando il tool Odin.

Vale la pena ricordare che il colosso coreano da tempo ha specificato che Samsung Galaxy Note 8 non riceverà il major update ad Android 10, esattamente come i Galaxy S8 che furono lanciati ad inizio dello stesso anno e che a loro volta hanno già ricevuto le sopracitate patch di aprile.

Samsung Galaxy Note 8 è in vendita su Amazon, ecco il link per acquistarlo: Samsung Galaxy Note 8 Smartphone, Midnight Black, 64GB espandibili, Dual Sim [Versione Italiana]