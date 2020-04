Samsung Galaxy S10+ in arrivo una nuova variante con retro in ceramica

A sorpresa, Samsung potrebbe presentare a breve una nuova versione del Samsung Galaxy S10+, il top di gamma dello scorso anno della casa coreana. Lo smartphone, infatti, potrebbe tornare sul mercato con un’inedita variante caratterizzata da una back cover in ceramica in sostituzione di quella in vetro.

Secondo le informazioni diffuse dall’insider Roland Quandt, questa nuova versione del Samsung Galaxy S10+ sarà disponibile anche in Europa e potrà contare su 128 GB di storage interno. Sul mercato dovrebbero arrivare le varianti Ceramic Black e Ceramic White. La scheda tecnica non dovrebbe subire alcuna sostanziale modifica.

Il nuovo Samsung Galaxy S10+ con retro in ceramica dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane ma, al momento, non ci sono informazioni in merito all’effettiva data di uscita. Tutto da valutare anche il prezzo di vendita di quest’inedita variante dell’ex top di gamma di Samsung per il mercato europeo.

Ricordiamo che, ad oggi, il Samsung Galaxy S10+ può essere acquistato a circa 600 Euro e che con poche decine di Euro in più è possibile acquistare le versioni 4G del Galaxy S20 e del Galaxy S20+. Maggiori dettagli in merito alla nuova variante di S10+ arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.

Ecco, intanto, le migliori offerte per acquistare il Galaxy S10+: