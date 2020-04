Samsung Galaxy S20: la costosa versione Ultra potrebbe essere la più venduta della gamma

Come confermato da diversi report in queste ultime settimane, la gamma Samsung Galaxy S20 starebbe registrando vendite al di sotto delle attese. L’emergenza sanitaria mondiale, i prezzi elevati e la forte concorrenza dei brand rivali sarebbero tutti fattori che, in un modo o nell’altro, stanno giocano un ruolo nel calo delle vendite dei top di gamma di Samsung.

Nel frattempo però, dalla Corea del Sud arrivano le prime conferme in merito ad un incremento della produzione del Samsung Galaxy S20 Ultra, il flagship della casa coreana. Lo smartphone, infatti, avrebbe attirato l’attenzione della clientela e, a sorpresa, potrebbe diventare la variante più venduta della famiglia S20.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra presenta dimensioni davvero importanti (il display ha una diagonale da 6.9 pollici) ed un comparto fotografico esclusivo (in cui spicca la camera posteriore d 108 Megapixel). Lo smartphone è anche l’unico S20 ad essere stato realizzato esclusivamente in versione 5G.

In Italia, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra è disponibile con un prezzo di partenza di circa 1300 Euro. Al momento, il device può essere acquistato nelle colorazioni Black e Grey ma, come visto ieri, è in arrivo una terza variante cromatica. Ecco le migliori offerte del momento per il Galaxy S20 Ultra.