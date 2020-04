Samsung si prepara a portare la fotocamera sotto al display sui suoi smartphone, ecco quando arriverà

Una delle prossime novità in arrivo per la gamma di smartphone Samsung è rappresentata dalla fotocamera sotto al display, una soluzione che permetterà di abbandonare, definitivamente, il foro che caratterizza i nuovi Galaxy S20 e che è stato proposto anche dai precedenti top di gamma (Note 10 e prima ancora Galaxy S10).

Secondo le prime indiscrezioni di queste ore, Samsung starebbe lavorando all’introduzione della fotocamera anteriore sotto al display dei suoi smartphone. Il debutto di questa nuova soluzione non è imminente. Il primo smartphone coreano con fotocamera sotto al display dovrebbe essere il Samsung Galaxy S30 (o S21?), il nuovo top di gamma che verrà presentato il prossimo anno.

Questi rumors confermano quanto già emerso nelle scorse settimane. Il nuovo Galaxy Note 20 in uscita in estate sarà un’evoluzione diretta dei Galaxy S20 e potrà quindi contare su di un design molto simile con il foro per la camera anteriore posizionato al centro del display e pochi altri cambiamenti per quanto riguarda il design.

Ulteriori aggiornamenti sull’adozione di una fotocamera anteriore sotto al display sui futuri smartphone Samsung arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane quando si inizierà a parlare in modo ben più definito dei top di gamma coreani del prossimo anno.