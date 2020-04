Sony Xperia 1 II in vendita? Ci sarà da aspettare ancora un po’ (ma non troppo)

Ad inizio settimana avevamo raccolto con piacere l’indicazione della divisione spagnola di Sony sulla data di commercializzazione del suo nuovo top di gamma, Sony Xperia 1 II. Gli iberici segnalavano che le vendite sarebbero partite entro fine mese, accendendo l’entusiasmo di coloro che ormai sono in attesa da quasi due mesi.

Già, perché Sony Xperia 1 II è stato ufficializzato a febbraio, durante un evento online che ha sostituito la presentazione inizialmente programmata al Mobile World Congress, ma da allora se ne sono perse completamente le tracce. Ebbene, oggi lo stesso account Twitter, quello di Sony Spagna, riprende la discussione di qualche giorno fa e, scusandosi, linka il nuovo comunicato stampa del produttore giapponese con nuove tempistiche.

Sony Xperia 1 II arriverà “entro fine primavera”: insomma, l’attesa è destinata a prolungarsi con un limite massimo fissato ora a metà giugno. Di certo non è il modo migliore per promuovere un device chiamato a trascinare la divisione smartphone Sony, da tempo in affanno, peraltro con un prezzo di lancio non esattamente economico, 1.199 euro.

Il tentativo di un salto di qualità rispetto al modello precedente è comunque palese: dallo Snapdragon 865 al supporto al 5G, passando per un display OLED da 6.5 pollici in 21:9 e risoluzione in 4K e la quad-cam posteriore. Sony Xperia 1 II punta in alto ma per farlo deve iniziare a mettersi in moto…