Sony Xperia 1 II: l’attesa è quasi finita, la data di uscita è vicinissima

Presentato lo scorso mese di febbraio, il nuovo Sony Xperia 1 II non è ancora arrivato ufficialmente sul mercato. La divisione spagnola di Sony ha, finalmente, confermato quando il nuovo top di gamma nipponico arriverà sul mercato. Stando a quanto rivelato da Sony Spagna, infatti, le vendite del nuovo Sony Xperia 1 II inizieranno entro la fine del mese.

Al momento, non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma comunque la conferma arrivata oggi rappresenta un passo importante in vista dell’effettiva partenza delle vendite del nuovo Sony Xperia 1 II che, come detto in precedenza, è stato presentato lo scorso mese di febbraio con un evento online che ha sostituito la presentazione al Mobile World Congress, cancellato a causa del Coronavirus. Ricordiamo, invece, che il prezzo ufficiale del nuovo Sony Xperia 1 II è di 1199 Euro.

Il top di gamma di Sony potrà contare sul SoC Snapdragon 865 e sul supporto 5G oltre che su di un display OLED con diagonale di 6.5 pollici, risoluzione 4K e rapporto tra le dimensioni di 21:9. A completare la scheda tecnica del progetto troveremo una batteria da 4.000 mAh e quattro camere posteriori (tre sensori da 12 Megapixel ed un sensore ToF). Il sistema operativo sarà Android 10.

Maggiori dettagli sul nuovo Sony Xperia 1 II arriveranno di certo nei prossimi giorni.