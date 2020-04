Sony Xperia 5 II: nuovo smartphone 5G davvero compatto

In queste ore emergono online nuove informazioni in merito al futuro Sony Xperia 5 II, uno dei prossimi progetti che la divisione mobile di Sony sta sviluppando in questi mesi. Il nuovo smartphone potrà contare sul supporto al 5G e su dimensioni davvero molto compatte, soprattutto in rapporto agli standard di oggi del mercato di telefonia mobile.

Il nuovo Sony Xperia 5 II, infatti, presenterà il SoC Snapdragon 855, il chipset dei top di gamma dello scorso anno, e includerà anche un modem 5G. In alternativa, lo smartphone potrebbe presentare lo Snapdragon 765G. Di certo, sembra esclusa la presenza dello Snapdragon 865 che troveremo su Xperia 1 II, top di gamma presentato quasi due mesi fa ma ancora in attesa di registrare l’avvio delle vendite.

A completare la scheda tecnica troveremo un display (probabilmente in 21:9) caratterizzato da una diagonale di 5.6-5.8 pollici. Il nuovo Sony Xperia 5 II presenterà, quindi, dimensioni estremamente contenute considerando le attuali dimensioni degli smartphone di fascia alta che raramente scendono al di sotto dei 6.5 pollici.

Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Il device dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del secondo semestre del 2020. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo smartphone di Sony.