Vivo iQOO Neo3 5G è ufficiale con Snapdragon 865, ottima batteria e refresh rate a 144 Hz

Era uno degli smartphone più attesi di questo periodo e l’attesa ne è valsa la pena: Vivo iQOO Neo3 5G ha tutto per essere una piacevole sorpresa della prima parte di 2020, grazie ad un rapporto qualità-prezzo per ora entusiasmante e che si spera possa restare tale anche con l’arrivo (possibile) in Europa.

Vivo iQOO Neo3 5G ha nel display uno dei suoi principali punti di forza: lo schermo da 6.57 pollici in Full HD+ e con aspect ratio 20:9 può contare non solo sul supporto HDR10 ma anche, udite udite, ad una frequenza d’aggiornamento a 144 Hz. A bordo trova spazio anche lo Snapdragon 865 di Qualcomm che garantisce la connettività 5G ed è supportato da tagli di RAM e storage interno (UFS 3.1) che arrivano fino a 12 e 256 GB.

Detto del sensore per le impronte digitali situato sul lato, vale la pena sottolineare anche la tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP, oltre alla selfie cam da 16 MP che è integrata in un foro sul display, nell’angolo in alto a destra.

Vivo iQOO Neo3 5G può contare anche su una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44 Hz e su Android 10 di serie. Lo smartphone è per ora in vendita in alcuni mercati asiatici a 2.698, 2.998, 3.398 e 3.298 yuan (siamo nel ordine dei 350, 390, 445 e 430 euro) rispettivamente nelle varianti da 6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB e 12+256 GB.