Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G è ufficiale, ecco le differenze col Mi 10 Lite

E’ stato ufficializzato lo Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G, smartphone che di fatto può essere considerato come la versione cinese del Mi 10 Lite che abbiamo conosciuto di recente, anche se con sostanziali differenze soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G si presenta con un display AMOLED con diagonale da 6.57″ in Full HD+ (2.400 x 1.080 px), sensore impronte digitali integrato e protezione Gorilla Glass 5. Sulla parte alta è presente un notch a goccia che ospita la fotocamera anteriore da 16 MP.

Il processore è lo Snapdragon 765G che garantisce il supporto alla connettività in 5G, mentre RAM e storage interno si arricchiscono dei tagli da 8 e 256 GB che si aggiungono a quelli di 6 e 64/128 GB del Mi 10 Lite. Come accennato in precedenza, la differenza più evidente tra i due smartphone risiede nella fotocamera, quadrupla in entrambi i casi: in comune ci sono sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, su Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G appare una lente periscopica da 8 MP con zoom ottico 5x che sostituisce il classico rilevatore di profondità da 2 MP.

La batteria è da 4.160 mAh con supporto alla ricarica rapida, a bordo c’è Android 10 con MIUI 11 di serie.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G sarà venduto solo in Cina a questi prezzi: 2.099, 2.299, 2.499 e 2.799 yuan (al cambio attuale fanno circa 275, 300, 325 e 365 euro) nelle configurazioni da 6+64, 6+128, 8+128 e 8+256 GB.