Xiaomi Mi A2 Lite ci riprova: nuovamente in distribuzione Android 10 stabile

Ad oltre un mese di distanza dal primo tentativo, Xiaomi Mi A2 Lite ci riprova: per uno degli Android One più popolari dell’azienda cinese è infatti ricominciato il roll out di Android 10 nella sua versione stabile. Come molti di voi ricorderanno, il primo tentativo fu abortito dopo pochi giorni visto il gran numero di bug e problemi vari che costrinsero gli utenti a chiedere anche il supporto dell’assistenza fisica.

Da qualche ora è in fase di roll out un nuovo aggiornamento, con dimensioni pari a 1.15 GB, che sembra sia esente dai bug sopracitati. E’ emblematico che il rilascio per il momento stia riguardando un numero strettissimo di utenti: insomma, Xiaomi ha fatto tesoro degli errori commessi soprattutto col Mi A3 (tanti tentativi andati a vuoto) e vuole verificare prima la completa affidabilità del nuovo firmware.

Nel changelog, oltre alle novità di Android 10 classiche (dark mode, nuovi controlli privacy, nuove gesture…), si fa riferimento alla risoluzione di alcuni problemi legati alla connettività WiFi, ad una migliore gestione della memoria RAM e ad un aumento delle prestazioni generali importante.

Il nuovo aggiornamento che porta Android 10 su Xiaomi Mi A2 Lite è disponibile via OTA e pian piano dovrebbe coinvolgere tutte le unità in circolazione in Italia.