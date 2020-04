Xiaomi ricorda che i suoi smartphone hanno i servizi Google ed in Cina non la prendono bene

Con il lancio dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, in arrivo in Europa in questi giorni, Xiaomi rivede le confezioni dei suoi smartphone per il mercato occidentale (in particolare per l’Europa) seguendo una recente indicazione di Google ed aggiungendo la scritta “With easy access to the Google apps you use most” ovvero “con un facile accesso alle app di Google che usi di più”.

In Cina la scelta di inserire questa scritta sulla confezione di vendita dei nuovi smartphone Xiaomi ha generato numerose polemiche. In molti, infatti, hanno interpretato questa scelta come un riferimento diretto a Huawei che, non potendo più contare sui servizi Google, è costretta a vendere i suoi smartphone, i recenti Huawei P40 e P40 Pro, senza le app della casa americana e senza il Play Store.

In poche ore, la notizia è diventata virale tanto da costringere Xiaomi, sul social cinese Weibo, ha pubblicare una dichiarazione ufficiale sulla questione sottolineando come l’inserimento di questa scritta non sia un riferimento a Huawei ma la volontà di seguire le nuove linee guida di Google.

In Cina, il ban ricevuto da Huawei è ancora visto come un vero e proprio affronto da moltissimi utenti che, da diversi mesi, hanno iniziato ad acquistare con sempre maggior frequenza gli smartphone Huawei e Honor tanto che Xiaomi, negli ultimi mesi, ha registrato un forte calo di vendite sul mercato interno.