Google Pixel 4a: un benchmark conferma alcune specifiche tecniche

Tra poche settimane Google presenterà in via ufficiale il nuovo Google Pixel 4a. Il mid-range, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe arrivare sul mercato nel corso della seconda metà del mese di maggio con un prezzo di partenza di 399 Euro. In attesa del debutto ufficiale, che avverrà tramite presentazione online, il nuovo Google Pixel 4a si mostra in rete in un nuovo benchmark che ci conferma, in via definitiva, alcune specifiche tecniche.

Il nuovo Google Pixel 4a potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 730G che sarà supportato da ben 6 GB di memoria RAM. Rispetto al predecessore 3a, quindi, si registrerà un netto upgrade in termini di prestazioni sia grazie al SoC più potente che grazie all’incremento della memoria RAM disponibile. Naturalmente, il Pixel 4a arriverà con Android 10 pre-installato.

Ricordiamo che il nuovo smartphone di Google avrà un display OLED con foro caratterizzato da una diagonale di 5.83 pollici e da un pannello con risoluzione Full HD+. Nella parte posteriore, il nuovo Google Pixel 4a avrà un sensore di impronte digitali ed una fotocamera singola da 12.2 Megapixel. La batteria sarà, invece, da appena 3.080 mAh.

Maggiori dettagli sul nuovo Google Pixel 4a arriveranno nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più sul nuovo smartphone di Google.