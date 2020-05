Google Pixel 4a XL: un video render ci mostra il progetto cancellato

In attesa di capire quando verrà presentato il nuovo Pixel 4a, c’è già la certezza che quest’anno non verrà realizzato il Google Pixel 4a XL. Il progetto, nonostante i rumors dei mesi scorsi, sarebbe stato cancellato. Al momento, le motivazioni che hanno portato alla cancellazione del mid-range non sono ancora note.

In queste ore, il progetto Google Pixel 4a XL torna a far parlare di sé con un video render che ci mostra quello che sarebbe dovuto essere il design completo dello smartphone. Il video in questione è basato sui leak dei mesi scorsi e ci offre una panoramica completa sulle caratteristiche del progetto.

Ecco il video che ci mostra quello che sarebbe dovuto essere il nuovo Pixel 4a XL

Ricordiamo che Google lancerà il solo Pixel 4a. Lo smartphone potrà contare su di un display da 5.8 pollici con foro per la fotocamera anteriore e presenterà un design molto simile a quello visto nel render della variante XL. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Snapdragon 730G. Il device avrà una singola fotocamera posteriore e il sistema operativo Android 10.

Il nuovo Google Pixel 4a, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe debuttare a luglio.