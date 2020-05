Honor Magic Earbuds, eccole su Amazon Italia a 109 euro

Sono passati quasi tre mesi dalla presentazione ufficiale e, finalmente, delle Honor Magic Earbuds si hanno le prime tracce anche in Italia. Nonostante, infatti, non ci sia disponibilità immediata (è lecito immaginare che arriverà a breve), le prime cuffiette true-wireless del produttore cinese hanno fatto la loro apparizione sulla versione nostrana di Amazon.

Più nello specifico è stato messo a listino, con prezzo di vendita pari a 109 euro, il modello in azzurro, ma non ci sono restrizioni sull’arrivo anche della variante in bianco. Insomma, è tutto pronto per accoglierle nel nostro paese.

Molto simili, esteticamente, alle Huawei Freebuds Lite, le Honor Magic Earbuds spiccano soprattutto per la tecnologia di riduzione attiva del rumore. Sono i tre microfoni integrati a rendere possibile questa funzionalità, particolarmente utile soprattutto durante le chiamate quando vengono minimizzati i rumori esterni.

La qualità audio è garantita da un driver di 10 mm, è presente la connettività Bluetooth 5.0, mentre i valori relativi all’autonomia sono buoni: il produttore segnala 3 ore in riproduzione musicale e 2 in chiamata, tenendo presente che, col case di ricarica wireless, possono essere effettuate fino a 4 ricariche. A completare il quadro generale, da segnalare i controlli touch che permettono di controllare la riproduzione multimediale e di interagire con le chiamate in arrivo.

