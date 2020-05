Honor V6, in arrivo un nuovo tablet con connettività 5G

Honor non molla, anzi rilancia: il produttore cinese ha ufficializzato oggi l’arrivo di un nuovo tablet che verrà presentato il prossimo lunedì, 18 maggio. Parliamo di Honor V6 che, come vedremo in basso, presenterà una caratteristica unica nel mercato.

Partiamo però con una prima indiscrezione che riguarda la scheda tecnica e, più in particolare, il processore: a bordo dovrebbe infatti esserci il nuovo Kirin 820 5G, SoC che per intenderci, troveremo anche sugli imminenti Honor X10 e X10 Pro (ne abbiamo parlato proprio oggi, in questo articolo). La presenza di questo processore apre poi il discorso connettività che sarà il vero fiore all’occhiello di questo device.

Honor V6 sarà infatti il primo tablet a vantare allo stesso tempo non solo la connettività alle reti 5G, ma anche al nuovo standard Wi-Fi 6. Caratteristica che peraltro è già messa ben in evidenza dal teaser ufficiale condiviso poche ore fa dal produttore.

Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno ulteriori informazioni sulla scheda tecnica del tablet che, comunque, dovrebbe compiere un salto di qualità importante rispetto ad Honor Pad 5. Il predecessore fu lanciato ormai quasi un anno fa (clicca qui per le specifiche tecniche) senza mai riscuotere un gran successo nonostante dei prezzi di lancio decisamente bassi per gli standard del mercato.