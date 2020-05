Huawei Enjoy Z sarà ufficiale il 24 maggio: ecco cosa aspettarsi

Non solo Huawei P Smart S di cui abbiamo parlato poco fa in questo articolo: il colosso cinese si appresta a lanciare un altro mid-range sul mercato. In questo caso ad arricchirsi sarà una gamma solitamente rivolta al mercato cinese: lo smartphone in questione è Huawei Enjoy Z ed è stato protagonista di un teaser ufficiale e condiviso dallo stesso produttore su Weibo.

Poche le informazioni che trapelano dal poster che troverete in basso, la più importante è di certo quella relativa al supporto alla connettività 5G (potrebbe essere lo smartphone Huawei più economico con questa feature). Oltre, ovviamente, alla data di lancio: Huawei Enjoy Z sarà presentato il prossimo 24 maggio, vedremo se e con che nome arriverà poi anche in altri mercati.

Sì, perché alcune indiscrezioni parlano di un possibile re-brand di Honor X10 5G: di quest’ultimo smartphone abbiamo parlato in modo approfondito la scorsa settimana e, per riassumere alcune delle sue caratteristiche più importanti, ricordiamo un display LCD da 6.63″ in Full HD+, Kirin 820 5G, batteria da 4.200 mAh, quadrupla fotocamera posteriore e probabilmente cam anteriore “a scomparsa”.

Non sarebbe neppure il primo modello della gamma ufficializzato da Huawei in questo 2020 visto che, un paio di mesi fa, venne lanciato anche l’Enjoy 10e.