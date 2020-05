Huawei P30 Pro, comincia il rilascio della EMUI 10.1 anche in Europa

A quasi due mesi dalla partenza del programma beta, riservato però ai soli utenti cinesi, è partito il roll out della EMUI 10.1 su Huawei P30 Pro anche in Europa. Più in particolare la versione firmware in fase di rilascio è la EMUI 10.1.0.123 ed ha un peso decisamente sostenuto, pari a 4,8 GB.

Le prime segnalazioni arrivano dalla Germania e riguardano nello specifico i modelli VOG-L29. Chi sta seguendo l’evolversi dello sviluppo sulla EMUI sa che le novità sono in effetti numerose: supporto nativo alla dark mode per molte più app di terze parti, possibilità più ampie per la personalizzazione nella modalità Always On Display, nuove modalità per usufruire del multi-tasking in modo più semplice e pannello di controllo multi-device (in ambito multi-dispositivo va segnalata anche la possibilità di navigazione interna).

Non è tutto: a chiudere il cerchio ci pensano le più recenti patch di sicurezza Android, quelle rilasciate ad inizio di questo mese di maggio. Nel giro di qualche giorno (al massimo settimana) la nuova EMUI 10.1 sarà disponibile anche per gli Huawei P30 Pro nel resto del Vecchio Continente, Italia compresa.

