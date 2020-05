La fotocamera principale di Samsung Galaxy S30 potrebbe essere da 150 MP!

E’ già tempo di rumors per Samsung Galaxy S30, ammesso che il top di gamma atteso per inizio 2021 finisca per chiamarsi proprio così. Oggi emergono dettagli interessanti sulla presunta configurazione del comparto fotografico: quello che più cattura l’attenzione è ovviamente relativo alla possibile presenza di un sensore principale con risoluzione da ben 150 MP.

Insomma, i 108 MP del Galaxy S20 sarebbero già il passato, anche se alcune specifiche della fotocamera dell’attuale flagship potrebbero essere confermate. Ci riferiamo ad esempio al sensore ToF, che ricordiamo è usato per la scansione 3D degli ambienti circostanti, che invece – come vi anticipammo in questo articolo – non dovrebbe essere presente sui Galaxy Note 20.

Il resto del comparto fotografico comprenderebbe un teleobiettivo da 64 MP, un grandangolare da 16 MP e un sensore per le macro da 12 MP. Potrebbe inoltre saltare l’autofocus laser, mentre va sottolineato come il produttore coreano abbia già cominciato i test di un prototipo col sensore principale dotato anche di stabilizzazione ottica.

Insomma, il salto generazionale da questo punto di vista potrebbe essere decisamente rilevante, considerate anche le voci sulla fotocamera anteriore: Samsung avrebbe dato il via libera all’integrazione “diretta” sotto il display, facendo quindi a meno di notch, fori o altre soluzioni più o meno cervellotiche proposte negli ultimi due anni dai produttori.