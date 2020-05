Moto G Pro: il nuovo mid-range con pennino per il mercato italiano è ufficiale

Motorola annuncia l’arrivo in Italia del nuovo Moto G Pro, versione europea del Moto G Stylus annunciato lo scorso mese di febbraio negli USA. Si tratta di un mid-range che riprende design e specifiche della linea Moto G andando ad aggiungere il pennino Stylus, incluso nella scocca in un apposito slot in modo simile a quanto avviene sulla serie Galaxy Note.

Il nuovo Moto G Pro di Motorola sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo mese di giugno con un prezzo di listino di 349 Euro. Al momento, l’unica colorazione confermata per il mercato italiano è la “Indigo” che viene proposta anche dalle immagini ufficiali diffuse in queste ore da Motorola.

La scheda tecnica del nuovo Moto G Pro include un display IPS LCD da 6.4 pollici con risoluzione Full HD+ ed il SoC Qualcomm Snapdragon 665, supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. La batteria è da 4.000 mAh con ricarica rapida a 10 W.

Il comparto fotografico include quattro camere posteriori con un sensore principale da 48 megapixel, un sensore grandangolare da 16 Megapixel, un sensore da 2 Megapixel per le macro e un sensore ToF. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Tra le specifiche c’è spazio anche il chip NFC e per un doppio speaker stereo Dolby.