Motorola One Vision Plus: svelate le specifiche del nuovo mid-range

Motorola si prepara a lanciare un nuovo mid-range che, molto probabilmente, andrà a posizionarsi nella fascia di prezzo intorno ai 200 Euro. Il progetto in questione è quello del nuovo Motorola One Vision Plus, smartphone di cui già si parla da alcune settimane. in queste ore, un nuovo benchmark ci conferma parte della scheda tecnica del device.

Il Motorola One Vision Plus arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 665 (lo stesso SoC che troviamo anche sull’ottimo Moto G8 Plus) che verrà supportato da 4 GB di memoria RAM. Da notare che l’unità testata nel benchmark presenta ancora il sistema operativo Android 9.0 Pie invece che il più recente Android 10.

Lo smartphone, stando ad informazioni della scorsa settimana, dovrebbe completare la sua scheda tecnica con un display da 6.3 pollici con risoluzione Full HD+ (probabilmente con foro e pannello IPS LCD) e con almeno 64 GB di storage interno. Il debutto del nuovo Motorola One Vision Plus sul mercato europeo potrebbe avvenire nel corso dell’estate. Al momento, non ci sono dettagli sul comparto fotografico. Maggiori dettagli sul device arriveranno nei prossimi giorni.

Ricordiamo che nella fascia di prezzo del futuro One Vision Plus c’è già il Moto G8 Plus, acquistabile a 199 Euro direttamente da Amazon Italia.