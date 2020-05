Realme potrebbe essere al lavoro su uno smartphone “da gaming”

Realme sta investendo molto per sostenere il suo progetto di crescita. Dopo il lancio del Realme X50 Pro con Snapdragon 865, smartphone che arriverà in Italia la prossima settimana, il brand cinese sarebbe al lavoro su di un secondo dispositivo di fascia alta, uno smartphone “da gaming”.

il nuovo progetto potrebbe chiamarsi Realme X3 Pro e, come confermato da un recente benchmark su AnTuTu, potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, molto probabilmente supportato da una ricca dotazione di RAM e storage e da una batteria ad elevata capacità (almeno 5.000 mAh).

Al momento, le informazioni sul progetto sono limitatissime. Il nuovo smartphone da gaming di Realme potrebbe presentare soluzioni inedite per il brand oltre ad un display caratterizzato da una diagonale molto grande (prossima ai 7 pollici) e da un refresh rate elevato (probabilmente di 120 Hz). La scheda tecnica potrebbe presentare diversi elementi inediti per la gamma del brand che oramai può contare su di una gamma sempre più interessante.

Maggiori informazioni sul nuovo smartphone di Realme potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Il device potrebbe essere pronto per la commercializzazione (in Cina) entro la fine del primo semestre mentre è tutta da verificare una possibile commercializzazione anche in Europa. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto.