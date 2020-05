Realme X3 Superzoom in Europa dalla prossima settimana

Il nuovo Realme X3 Superzoom è quasi pronto al debutto in Europa. L’appuntamento per la presentazione ufficiale, naturalmente in diretta streaming, è fissato per il prossimo 26 maggio, alle ore 10. Lo smartphone dovrebbe poi essere commercializzato in tutti i principali mercati continentali nel giro di pochi giorni. Al momento, non ci sono ancora conferme in merito al prezzo di vendita del nuovo Realme X3 Superzoom, progetto che ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio molto importante sul mercato.

La scheda tecnica del nuovo Realme X3 Superzoom comprenderà ben sei fotocamere oltre alla possibilità di sfruttare uno zoom digitale 60x grazie ad un sensore periscopico. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, è prevista la presenza anche di una particolare modalità notturna che dovrebbe garantire prestazioni al di sopra della media.

Tra le specifiche tecniche del nuovo Realme X3 Superzoom troveremo il SoC Qualcomm Snapdraogn 855+, che troviamo sui principali top di gamma della seconda metà dello scorso anno, un display con refresh rate da 120 Hz, sino a 12 GB di memoria RAM ed il supporto alla ricarica rapida da 30 W. Maggiori dettagli sul nuovo smartphone di Realme arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.