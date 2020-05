Redmi K30 5G Speed Edition con l’inedito Snapdragon 768G in arrivo

Il prossimo 11 maggio la famiglia del Redmi K30 si espanderà ulteriormente con il lancio del nuovo Redmi K30 5G Speed Edition. Si tratta di una nuova versione del K30 che, a differenza dello Snapdragon 765G, potrà contare sul nuovo Snapdragon 768G, una versione potenziata del SoC dedicato ai mid-range 5G di Qualcomm.

L’upgrade del SoC dovrebbe garantire un miglioramento prestazionale di almeno il 10% nel passaggio dal Redmi K30 5G al nuovo Redmi K30 5G Speed Edition. Per quanto riguarda la GPU, invece, l’upgrade potrebbe essere del 20%. Non ci dovrebbero essere sostanziali differenze per la connettività 5G.

Il nuovo Redmi K30 5G Speed Edition continuerà a presentare un display da 6.7 pollici con tecnologia LCD, risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz. Lo smartphone, come al solito, arriverà in diverse combinazioni di RAM e storage. A completare la scheda tecnica ci sarà una batteria da 4.500 mAh e quattro fotocamere posteriori.

Maggiori dettagli sul nuovo Redmi K30 5G Speed Edition arriveranno nei prossimi giorni. Lo smartphone sarà commercializzato in Cina nel corso del mese di maggio. Resta da capire quali saranno le scelte di Xiaomi per quanto riguarda il possibile debutto della gamma K30 in Europa. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.