Samsung Galaxy Note 20+: autofocus migliorato ma niente Space Zoom 100x

Continuano ad aumentare i dettagli sul comparto tecnico dei nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Note 20+. Le notizie di oggi riguardano, in particolare, la scheda tecnica del nuovo Note 20+ ed il suo comparto fotografico. Come già emerso nei giorni scorsi, il prossimo top di gamma della casa coreana potrà contare su di un sensore principale da 108 Megapixel. Tale sensore dovrebbe essere lo stesso montato su S20 Ultra.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy Note 20+ potrà contare su di un sensore specifico per migliorare l’autofocus, eliminando i problemi registrati dall’attuale top di gamma della casa coreana su quest’aspetto, ma non presenterà lo Space Zoom 100x che su S20 Ultra permette di ottenere uno zoom sino a 100x.

In sostanza, Samsung potrebbe aver scelto una strada completamente differente, rispetto a quanto fatto con S20 Ultra, per il Note 20+ che, in ogni caso, punterà a diventare il punto di riferimento del settore dei camera-phone. Maggiori dettagli sui nuovi Note 20 arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni.

Ricordiamo che i nuovi top di gamma della casa coreana verranno presentati nel corso del prossimo mese di agosto per poi arrivare sul mercato a settembre. Continuate a seguirci per saperne di più.