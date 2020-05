Samsung Galaxy Note 20+: design svelato da un nuovo render

Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Note 20+ ma, in queste ultime settimane, i rumors sui progetti si sono moltiplicati andando a svelarci un gran numero di dettagli in anteprima. Non poteva mancare, quindi, il consueto video render realizzato da OnLeaks sulla base dei file CAD dello smartphone.

Il video in questione, che alleghiamo a fine articolo, ci svela il design completo del nuovo Samsung Galaxy Note 20+. Il nuovo top di gamma si mostra con bordi curvi del display e con un vistoso comparto fotografico con tre dei quattro sensori messi in evidenza in modo particolare.

Il nuovo Samsung Galaxy Note 20+ presenterà dimensioni pari a 165 x 77,2 x 7,6 mm, risultando quindi leggermente più basso e largo rispetto al Galaxy S20 Ultra. Da notare anche il display con foro singolo per la fotocamera anteriore, l‘assenza del jack audio e l’immancabile slot per la S-Pen.

Il nuovo top di gamma di Samsung potrà contare, ricordiamo, su di una batteria da 4.500 mAh, confermata da rumors recenti, e, probabilmente, anche sul nuovo SoC Exynos 992, realizzato con processo produttivo a 6 Nm. Ecco il nuovo video render che ci mostra quello che dovrebbe essere il design del nuovo Note 20+.