Samsung Galaxy Note 20: questo sarà il nuovo top di gamma coreano

Nelle ultime settimane abbiamo registrato una notevole crescita dei rumors relativi alla nuova famiglia Samsung Galaxy Note 20 che comprenderà un modello base, Note 20, ed una versione top, Note 20+. A completare le indiscrezioni di questi giorni, arriva oggi un nuovo video render che ci offre un vero e proprio “first look” dedicato al nuovo Samsung Galaxy Note 20, la variante “base” della nuova famiglia Note 20.

Lo smartphone raffigurato nel video presenta dimensioni pari a 161,8 x 75,3 x 8,5 mm con uno schermo che misura 155,4 x 69,1 mm. Il modulo fotografico posteriore comprende quattro sensori e richiama il design già visto sulla linea S20. Le sue dimensioni sono pari a 38 x 21,9 mm. Per quanto riguarda il display, invece, il nuovo Samsung Galaxy Note 20 proporrà il foro per la camera anteriore posizionato centralmente.

Sul bordo inferiore c’è spazio per la porta USB-C, l’altoparlante, il foro del microfono e lo slot per la S-Pen, posizionata nell’angolo opposto rispetto a quanto visto con il Note 10. Ecco il video render, basato su disegni CAD (non si tratta quindi di un concept) che ci anticipa quello che dovrebbe essere il design del nuovo Galaxy Note 20 in uscita, ricordiamo, nel corso del prossimo mese di agosto.