Samsung Galaxy Note 8 comincia a ricevere le patch di maggio

Aggiornamento in vista per i proprietari di Samsung Galaxy Note 8: il top di gamma di fine 2017 sta infatti ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento con a bordo le più recenti patch di sicurezza Android, aggiornate quindi al mese di maggio. Per un device che si avvia a compiere tre anni, non è una notizia di poco conto: vale la pena sottolineare che il passaggio agli aggiornamenti trimestrali è ormai ad un passo, esattamente come accaduto di recente al Galaxy S8.

Come prevedibile, non ci sono particolari novità da segnalare per questa nuova build, contrassegnata dalla sigla N950FXXSBDTE6: nel changelog ufficiale si fa riferimento unicamente alle già citate patch di sicurezza, al di là delle classiche risoluzioni di bug e dei soliti miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni di sistema. E’ però importante sottolineare che, almeno per il momento, l’Italia non è stata raggiunta dal roll out, segnalato invece nei seguenti paesi: Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo, Olanda, Slovacchia e Spagna.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Note 8 non sarà più in grado di ricevere major update, né tantomeno potrà contare sulla più recente interfaccia proprietaria, la One UI 2.1. Chi vuole, può scaricare il nuovo firmware da questo link e procedere poi all’installazione tramite Odin.