Samsung Galaxy S10+, ecco le patch di maggio anche in Italia

Buone notizie per tutti i possessori di Samsung Galaxy S10: il top di gamma di inizio 2019 sta cominciando a ricevere un nuovo aggiornamento con a bordo le più recenti patch di sicurezza Android, quelle relative al mese di maggio.

Detto che dell’update si hanno i primi riscontri anche in Italia, va segnalato che per il momento nel nostro paese sembra che sia inizialmente coinvolto il modello Plus: non passerà comunque troppo tempo (al massimo qualche ora) prima che anche i Samsung Galaxy S10 “standard” e Lite finiscano per ricevere l’aggiornamento.

Nello specifico, la nuova versione software (G975FXXS5CTD1 / G975FOXM5CTD1 / G975FXXS5CTD1), almeno stando a quanto si legge nel changelog ufficiale, non porta ulteriori novità, ad eccezione dei canonici miglioramenti per quanto riguarda prestazioni e stabilità (anche se non ci sono più particolari a riguardo) e delle classiche risoluzioni di bug. L’aggiornamento, disponibile via OTA ma che può essere scaricato anche qui per essere poi installato tramite Odin, ha un peso di poco superiore ai 147 MB.

Ricordiamo che da ormai un mese tutta la gamma Samsung Galaxy S10 ha ricevuto la nuova One UI 2.1; nel fine settimana, inoltre, si è parlato anche di una versione con retro in ceramica proprio per il Galaxy S10+ (clicca qui per saperne di più).

