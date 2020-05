Su OnePlus 5T arriva Android 10 in versione stabile

Gran bella notizia per OnePlus 5T che, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, comincia a ricevere Android 10 in versione stabile. Più in particolare il nuovo firmware è basato sulla nuova OxygenOS 10.0.0 per il top di gamma di fine 2017, atteso per la seconda metà di quest’anno ma già in roll out in India.

La notizia coglie di sorpresa considerato anche che soltanto qualche giorno fa vi parlavamo del rilascio della terza Open Beta: insomma, non c’erano particolari avvisaglie relative ad un rilascio imminente della versione stabile di Android 10.

L’aggiornamento per OnePlus 5T, che potrebbe arrivare in altri mercati già dai prossimi giorni (ma sarà importante monitorare l’evolversi del roll out nelle prossime ore per stabilire se il rilascio è globale), pesa 1.8 GB: sono ovviamente presenti tutte le novità dell’ultima major release del robottino verde, comprese le nuove gesture di navigazione, una migliorata gestione della privacy, il tema scuro attivabile a livello di sistema e una grafica rinnovata.

Due dettagli da sottolineare: nel changelog si fa riferimento anche alla stabilizzazione elettronica dell’immagine che, però, resta in fase di ottimizzazione e che sarà quindi disponibile al 100% coi prossimi rilasci. Non è inoltre, almeno per il momento, coinvolto OnePlus 5 che pure aveva seguito lo stesso iter nelle Open Beta delle ultime settimane.

