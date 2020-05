Surface Book 3: svelate le opzioni per la GPU

Oltre al tablet Surface GO 2, nel corso delle prossime settimane Microsoft presenterà anche il nuovo Surface Book 3, la terza generazione del suo ultrabook. Le novità rispetto al modello attualmente sul mercato saranno numerose a partire da un completo refresh delle specifiche tecniche con l’adozione di CPU Intel di nuova generazione.

Per quanto riguarda le GPU, invece, gli utenti potranno contare sulla scheda video Nvidia GTX 1650 con 4 GB di memoria dedicata per il modello da 13.5 pollici e sulla più potente Nvidia GTX 1660 Ti con 6 GB di memoria dedicata per il modello da 15 pollici. L’indiscrezione è stata lanciata dall’insider Roland Quandt che ha anche specificato che, in futuro, ci saranno anche varianti dotate di Nvidia Quadro riservate esclusivamente al modello da 15 pollici.

Per il momento, Microsoft è riuscita a impedire fughe di notizie sul nuovo Surface Book 3 (a differenza di quanto avvenuto con il più piccolo Go 2). Il nuovo dispositivo diventerà, di certo, il punto di riferimento della linea Surface nel corso dei prossimi mesi e, chiaramente, l’attesa per il suo debutto è molto elevata.

La presentazione ufficiale dei nuovi prodotti della linea Surface, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avvenire nel corso del mese di maggio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.