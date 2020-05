Surface GO 2: aperti i preordini in Italia, si parte da 479 Euro

A poche ore dalla presentazione ufficiale, sono stati aperti i pre-ordini per il Surface GO 2 in Italia. Il nuovo tablet di Microsoft è già ordinabile con un prezzo di partenza di 479 Euro con il nuovo Surface Mouse incluso. A disposizione degli utenti italiani ci sono tre diverse versioni con consegne previste dal prossimo 12 maggio.

Il modello base del Surface GO 2 presenta la CPU Intel Pentium 4425Y abbinata a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Questa versione è disponibile con un prezzo di 479 Euro. Per i più esigenti, il Surface GO 2 è disponibile, sempre con il Pentium 4425Y, anche in abbinamento a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il prezzo, in questo caso, è di 639 Euro.

Il nuovo Surface GO 2 è ordinabile anche con la CPU Intel Core m3-8100Y abbinata a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. In questo caso, il prezzo è di 729 Euro per il modello Wi-Fi e di ben 829 Euro per la versione dotata anche di connettività LTE. Tutte le varianti del tablet Windows 10 possono contare su di un display da 10.5 pollici con rapporto tra le dimensioni di 3:2. Ricordiamo che nel prezzo d’acquisto non sono inclusi gli accessori come la Surface Pen e la tastiera-cover.

Ecco il link per il preordine: