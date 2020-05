Surface Go 2: il nuovo tablet Windows 10 non ha più segreti

Si avvicina sempre di più il debutto del nuovo Surface Go 2, il nuovo tablet Windows 10 che diventerà il nuovo entry level della gamma Surface. Il dispositivo dovrebbe debuttare nel corso del mese di maggio (insieme al ben più potente e completo Surface Book 3). In attesa della presentazione ufficiale, emergono online nuovi render che ci confermano le principali novità del tablet.

Il Surface Go 2 riprenderà lo stesso design del suo predecessore andando a conservare le stesse dimensioni (gli accessori come la tastiera cover potrebbero essere retro-compatibili). Il render ci conferma un’indiscrezione di alcune settimane fa. Il display avrà cornici molto più contenute rispetto al modello attuale mentre crescerà la diagonale che passerà da 10 a 10.5 pollici conservando il rapporto di 3:2 tra le dimensioni.

Ricordiamo che il Surface Go 2 è atteso in due versioni, una con Intel Pentium 4425Y ed un’altra con Intel Core m3-8100. Da notare che il tablet arriverà sul mercato con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. In arrivo c’è anche una variante con supporto 4G. Al momento, non ci sono conferme in merito ad una possibile versione “base” con 4/64 GB. Maggiori dettagli sul nuovo tablet arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.