Surface Go 2 è ufficiale, ecco prezzi e data di uscita in Italia

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Microsoft ha svelato oggi il nuovo Surface Go 2, la seconda generazione del tablet Windows 10 che rappresenta anche l’entry level della gamma Surface. Come preventivato, il nuovo Surface Go 2 sarà disponibile in due varianti. Il modello “base” del nuovo tablet presenta la CPU Intel Pentium 4425Y abbinata a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno.

La versione “top” del Surface Go 2, invece, può contare sul processore Intel Core m3-8100Y che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno SSD. Entrambe le varianti presentano un display da 10.5 pollici con risoluzione Full HD e rapporto tra le dimensioni di 3:2. Rispetto alla precedente generazione, cresce la diagonale del display ma le dimensioni del tablet restano le stesse grazie ad una riduzione delle cornici.

Il nuovo Surface Go 2 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 12 maggio con un prezzo di partenza di 469 Euro (versione Pentium con 4/64 GB). Al momento, non sono ancora stati diffusi i prezzi relativi alla versione con Core m3. Il tablet supporta la Surface Pen e la tasitera-cover (disponibile nelle colorazioni Grigio Antracite, Nero, Rosso Papavero e Blu Ghiaccio). Entrambi gli accessori vanno acquistati separatamente.