Addio al notch su Samsung Galaxy Fold 2?

Di Samsung Galaxy Fold 2 abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane: normale, visto che ci troviamo di fronte ad uno dei device più attesi nella seconda metà di questo 2020. A tal proposito, vale la pena riportare l’indiscrezione del giorno che riguarda le tempistiche di commercializzazione dei nuovi smartphone del colosso coreano: Samsung Galaxy Fold 2 sarà sì presentato durante l’Unpacked di inizio agosto ma per il suo arrivo sul mercato bisognerà attendere settembre (l’azienda darà priorità ai Galaxy Note 20).

Non è tutto: oggi arrivano anche delle immagini particolarmente interessanti, fornite da IceUniverse. Non si tratta di render stampa, ma solo di alcuni schemi che servono a mettere in evidenza alcuni dettagli dal punto di vista del design.

Il primo, e più evidente, è la scomparsa del notch nel display interno, quello pieghevole, sostituito da un foro. La fessura sarà piazzata al centro della metà destra dello schermo, una scelta che non appare la più azzeccata di sempre in termini estetici ma che dovrebbe essere necessaria per la posizione del modulo fotocamera principale, posizionato sul retro del device. Nell’altra metà, invece, la corrispondenza con la fotocamera frontale, integrata nel display esterno, causerebbe altri problemi.

Vale la pena ricordare che entrambi i display del Samsung Galaxy Fold 2 cresceranno in quanto a dimensioni: il pieghevole passerà da 7.3 a 7.7 pollici, mentre l’esterno crescerà da 4.6 a 6.23 pollici.