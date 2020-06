App Immuni da oggi è attiva in tutta Italia

A distanza di due settimane dal suo rilascio effettivo, l’app Immuni, il sistema di tracciamento dei contati studiato per prevenire nuovi focolai di Coronavirus (usando le API di tracciamento realizzate da Google e Apple per i rispettivi sistemi operativi), è attiva in tutta Italia.

L’app è già attiva da una settimana in alcune regioni (Marche, Abruzzo, Liguria e Puglia) ed è riuscita ad individuare i contatti registrati da alcuni cittadini, poi risultati positivi al test, in Liguria. Ecco le ultime dichiarazioni del Premier Conte in merito all’utilizzo dell’app Immuni: “La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati”.

Immuni è stata già scaricata, secondo gli ultimi dati ufficiali, da oltre 2 milioni di cittadini. Al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito all’effettivo utilizzo dell’applicazione. Ricordiamo che Immuni è disponibile per il download tramite il Play Store per tutti gli smartphone Android con servizi Google (l’app è in arrivo anche su App Gallery di Huawei) e sull’App Store di Apple. Per funzionare, l’app ha bisogno delle connettività Bluetooth e non dei dati di geo-localizzazione del GPS.

Ecco i link per scaricare Immuni sul proprio smartphone: