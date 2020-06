Google Pixel 4a, spedizioni già a luglio?

Google Pixel 4a è avvolto da un alone di mistero che fatica a scomparire: le indiscrezioni delle ultime settimane sono fortemente in contrasto tra loro, soprattutto sulle tempistiche di lancio. Basti pensare che si è arrivato ad ipotizzare anche un definitivo annullamento dello smartphone.

Non dovrebbe essere così, almeno stando a quanto emerso nel corso del fine settimana. Va registrata, infatti, una certificazione ottenuta in India, dal BIS (Bureau of Indian Standards) cui ha fatto seguito l’apparizione del Google Pixel 4a su due e-commerce francesi. Il device è stato messo a listino con due colorazioni (“Just Black” con codice modello GA02099-FR e “Blue” con codice GA02101-FR).

I due siti sono Ordimedia ed eStock: nel primo caso c’è un dettaglio che cattura da subito l’attenzione. Si parla di inizio delle spedizioni previsto già per il 7 luglio: complicato stabilire l’attendibilità di tale anticipazione, molto dipenderà da quanto accadrà nei prossimi giorni. Vale la pena ricordare, però, che lo scenario più probabile è quello di una presentazione a luglio con commercializzazione del device in ottobre.

Sui due siti, peraltro, sono apparsi anche i prezzi di vendita ma anche in questo caso non vi è alcuna certezza. Per onor di cronaca, Google Pixel 4a viene segnalato a 441,65€ su eStock e a 509,56 € su Ordimedia.