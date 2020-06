Google Pixel 5: il lancio potrebbe essere stato posticipato

Nella giornata di ieri sono arrivate le prime conferme in merito all’uscita posticipata del Google Pixel 4a. Lo smartphone, inizialmente previsto per il mese di maggio, è stato posticipato prima al mese di luglio ed ora sembrerebbe essere stato posticipato addirittura al mese di ottobre.

Le ultime indiscrezioni anticipato ulteriori ritardi in casa Google. Anche il nuovo Google Pixel 5 potrebbe essere posticipato. Lo smartphone, previsto per l’inizio dell’autunno, potrebbe arrivare sul mercato con un ritardo di alcuni mesi. Al momento, non ci sono informazioni precise e, probabilmente, Google sta ancora valutando il da farsi.

Ricordiamo che, secondo le informazioni apparse in questi mesi, il nuovo Google Pixel 5 non sarà un top di gamma, in quanto non avrà lo Snapdragon 865 o un altro SoC di pari livello. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con lo Snapdragon 765G, presentando un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello dei top di gamma Android.

Per il momento, non ci resta che attendere l’arrivo di nuove informazioni in merito a quelle che saranno le scelte di Google per la sua gamma di smartphone. Ricordiamo che Google ha registrato vendite record per i suoi Pixel nel 2019 (grazie proprio al progetto del mid-range Pixel 3a).