Honor 10, parte l’aggiornamento ad Android 10 (anche in Italia)!

L’attesa, segnata in alcuni momenti anche da qualche polemica, è finita: Honor 10 sta ricevendo finalmente il suo major update ad Android 10, aggiornamento che in queste ore sta riguardando anche l’Europa e l’Italia.

E’ opportuno sottolineare che a bordo c’è la EMUI 10, ultima versione della personalizzazione software dell’azienda cinese basata ovviamente su Android 10. Nello specifico parliamo della versione 10.0.0.177 della EMUI, disponibile via OTA e dal peso non indifferente: i 4.51 GB (il consiglio è quindi di procedere al download sotto copertura WiFi) testimoniano il pack particolarmente corposo dell’aggiornamento che contiene anche le patch di sicurezza relative allo scorso mese di aprile.

Il changelog ufficiale, al contrario, è piuttosto striminzito: si fa riferimento alle già citate patch di sicurezza e al miglioramento della compatibilità di app di terze parti. In realtà col nuovo update si avranno a disposizione tutte le novità previste sia dalla versione stock di Android 10 (tra cui la dark mode attivabile a livello di sistema) che dalla EMUI 10 (Morandi style, nuova grafica, impostazioni per la privacy rinnovate, schermata di blocco ridisegnata, nuove gesture di navigazione e tanto altro).

Come detto in apertura, l'aggiornamento è stato già segnalato in Italia: nel caso in cui non l'abbiate ancora ricevuto, l'attesa dovrebbe essere decisamente breve.