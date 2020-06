Honor 30S si affaccia in Europa: disponibile in Russia a circa 360 euro

A quasi tre mesi di distanza dal lancio ufficiale, Honor 30S varca i confini continentali e fa la sua prima apparizione anche in Europa. Lo smartphone è stato infatti ufficializzato in Russia, con disponibilità immediata e due omaggi per chi lo acquisterà entro il 3 luglio: Honor Magic Earbuds e Honor Band 5, non male!

Honor 30S è in vendita (nelle colorazioni Titanium Silver, Neon Purple e Midnight Black) a 27.990 rubli che, al cambio attuale, corrispondono a circa 360 euro. Vedremo se sarà proprio questa la quotazione anche per il mercato italiano, dato per scontato il suo arrivo nel giro di qualche settimana.

Per chi non le ricordasse, andiamo a ricordare le specifiche tecniche di Honor 30S: lo smartphone arriva con un display da 6.5 pollici e con risoluzione in Full HD+. Lo schermo è caratterizzato da un foro, in alto a sinistra, atto ad ospitare la selfie-cam da 16 MP. Restando in tema fotocamere, vale la pena sottolineare la quad-cam posteriore con sensore principale da 64 MP.

Honor 30S gira su Kirin 820, accompagnato da 6 GB e 128 GB di storage interno (espandibili fino a 256 GB con micro SD), mentre la batteria è da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40 W. E’ doveroso ricordare l’assenza dei servizi Google, sostituiti come di consueto dagli HMS.