HTC Desire 20 Pro è ufficiale: basterà per uscire dalla crisi?

Dopo i numerosi rumors delle ultime settimane, è stato ufficializzato oggi il nuovo HTC Desire 20 Pro. Per il momento il produttore taiwanese non ha rivelato né prezzi né data di arrivo sul mercato, dettagli che saranno fondamentali per farsi un’idea più precisa di quelle che saranno le potenzialità di questo smartphone in termini di vendite.

HTC Desire 20 Pro arriva con un display LCD da 6.5 pollici in Full HD+ (2.340 x 1.080 px) e aspect ratio 19,5:9. C’è un foro, nell’angolo in alto a sinistra, con una selfie-cam da 25 MP (f/2.0). A bordo c’è uno Snapdragon 665, accompagnato dalla scheda grafica Adreno 610 da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno, espandibili tramite micro SD.

Il sensore per le impronte digitali è piazzato sulla scocca posteriore, dove si trova anche una quadrupla fotocamera da 48+8+2+2 MP (sensore principale con registrazione video in 4K, grandangolare con angolo di visione da 118°, macro e profondità). Niente male la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0, mentre sul fronte connettività non si segnalano assenze di rilievo (ci sono jack audio da 3.5 mm, NFC, USB di tipo C ecc).

HTC Desire 20 Pro gira su Android 10 ma l’azienda non ha precisato se a bordo è utilizzata una personalizzazione software o si è scelto di andare verso una versione stock.